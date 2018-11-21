Комитет этики и честной игры официально передал в КДК ФФУ два дела

Комитетом этики и честной игры были направлены материалы по двум делам в КДК ФФУ.

Первое дело касается футбольного клуба ФК Сумы. Клуб и связанные с ним лица подозреваются в манипулировании результатами не менее двадцати матчей в течение последних сезонов.

Олимпик: Баранку в Италии называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей"

Второе дело – результаты проверки матча Мариуполь – Горняк-Спорт, который состоялся 14 ноября 2016 года в рамках Первой лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ начнет рассмотрение указанных дел на следующей неделе, сообщает официальный сайт ФФУ.

Команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона, – Профутбол

Напомним, ранее сообщалось, что шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.