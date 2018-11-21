toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ

Комитет этики и честной игры официально передал в КДК ФФУ два дела

15:55 50 Читати українською
Комитет этики и честной игры официально передал в КДК ФФУ два дела
ФК Сумы

Комитетом этики и честной игры были направлены материалы по двум делам в КДК ФФУ.

Первое дело касается футбольного клуба ФК Сумы. Клуб и связанные с ним лица подозреваются в манипулировании результатами не менее двадцати матчей в течение последних сезонов.

Олимпик: Баранку в Италии называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей"

Второе дело – результаты проверки матча Мариуполь – Горняк-Спорт, который состоялся 14 ноября 2016 года в рамках Первой лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ начнет рассмотрение указанных дел на следующей неделе, сообщает официальный сайт ФФУ.

Команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона, – Профутбол

Напомним, ранее сообщалось, что шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Первая лига19 тур

Мариуполь - Горняк-Спорт: Понедельник 14 ноября 2016

Мариуполь
Матч окончен
3 : 1
Горняк-Спорт
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сумы Сумы ФФУ КДК ФФУ Комитет этики и честной игры ФФУ Ильичевец - Горняк-Спорт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
13
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук