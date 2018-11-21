Комітет етики та чесної гри офіційно передав у КДК ФФУ дві справи

Комітетом етики та чесної гри було направлено матеріали по двом справам до КДК ФФУ.

Перша справа стосується футбольного клубу ФК Суми. Клуб та пов’язані з ним особи підозрюються у маніпулюванні результатами щонайменше двадцяти матчів протягом останніх сезонів.

Олімпік: Баранку в Італії називали "Хрещеним батьком проведення та організації договірних матчів"

Друга справа – результати перевірки матчу Маріуполь – Гірник-Спорт, який відбувся 14 листопада 2016 року у рамках Першої ліги. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розпочне розгляд зазначених справ наступного тижня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – Профутбол

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах.