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Комітет етики та чесної гри офіційно передав у КДК ФФУ дві справи

15:55 150 Читать на русском
Комітет етики та чесної гри офіційно передав у КДК ФФУ дві справи
ФК Суми

Комітетом етики та чесної гри було направлено матеріали по двом справам до КДК ФФУ.

Перша справа стосується футбольного клубу ФК Суми. Клуб та пов’язані з ним особи підозрюються у маніпулюванні результатами щонайменше двадцяти матчів протягом останніх сезонів.

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Друга справа – результати перевірки матчу Маріуполь – Гірник-Спорт, який відбувся 14 листопада 2016 року у рамках Першої ліги. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розпочне розгляд зазначених справ наступного тижня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах.

Перша ліга19 тур

Маріуполь - Гірник-Спорт: Понеділок 14 листопада 2016

Маріуполь
Матч завершено
3 : 1
Гірник-Спорт
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Теги
Суми Суми ФФУ КДК ФФУ Комітет етики та чесної гри ФФУ Іллічівець - Гірник-Спорт
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