Шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, – FootballHub

Бывшие игроки Олимпика получили пожизненную дисквалификацию от футбола за участие в договорных матчах.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины принял решение по донецкому Олимпику по делу договорных матчей, сообщает ресурс FootballHub.

Команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона, – Профутбол

По решению апелляционного комитета, шесть воспитанников донецкого Олимпика были пожизненно отстранены от футбола.

Олимпик: Баранку в Италии называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей"

Среди них Назар Единак, который выступает в третьей лиге Польши, Вадим Счастливцев из Авангарда, Владислав Писковый, Артем Козлов и Лука Надирадзе – все ФК Сумы и Богдан Степаненко, выступающий за Буковину.