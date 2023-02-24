Фулхэм и Вулверхэмптон открыли программу 25 тура английской Премьер-лиги. Не обошлось без упоминания об Украине.

Игроки Вулверхэмптона разминались в форме, на которой можно было увидеть флаг Украины. После капитаны обеих команд вышли на поединок с сине-желтыми повязками.

Арсенал поднял над базой флаг Украины – Зинченко поблагодарил клуб

Перед стартовым свистком диктор на стадионе Крейвен Коттедж призвал фанатов помогать Украине, а на табло засветилась фраза "Футбол объединяет" на фоне нашего флага.

Эти акции посвящены годовщине вторжения РФ. Ровно год назад террористы начали войну против Украины, пытаясь захватить наши земли.

Стоит заметить, что с сине-желтыми повязками будут выходить капитаны команд на всех играх 25 тура АПЛ.