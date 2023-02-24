Команды АПЛ перед матчем поддержали Украину в годовщину вторжения России: красивые кадры
Фулхэм и Вулверхэмптон открыли программу 25 тура английской Премьер-лиги. Не обошлось без упоминания об Украине.
Игроки Вулверхэмптона разминались в форме, на которой можно было увидеть флаг Украины. После капитаны обеих команд вышли на поединок с сине-желтыми повязками.
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Перед стартовым свистком диктор на стадионе Крейвен Коттедж призвал фанатов помогать Украине, а на табло засветилась фраза "Футбол объединяет" на фоне нашего флага.
Эти акции посвящены годовщине вторжения РФ. Ровно год назад террористы начали войну против Украины, пытаясь захватить наши земли.
Стоит заметить, что с сине-желтыми повязками будут выходить капитаны команд на всех играх 25 тура АПЛ.