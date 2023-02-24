Фулхем та Вулверхемптон відкрили програму 25 туру англійської Прем'єр-ліги. Не обійшлось без згадки про Україну.

Гравці Вулверхемптона розминались у формі, на якій можна було побачити прапор України. Опісля капітани обох команд вийшли на поєдинок із синьо-жовтими пов'язками.

Арсенал здійняв над базою прапор України – Зінченко подякував клубу

Перед стартовим свистком диктор на стадіоні Крейвен Коттедж закликав фанатів допомогати Україні, а на табло засвітилась фраза "Футбол об'єднує" на фоні нашого стяга.

Ці акції присвячені річниці вторгнення РФ. Рівно рік тому терористи розпочали війну проти України, намагаючись загарбати наші землі.

Варто зауважити, що із синьо-жовтими пов'язками будуть виходити капітани команд на усіх іграх 25 туру АПЛ.