Капитан Айнтрахта, который сбил с ног тренера Фрайбурга, получил строгую дисквалификацию

Брутальная выходка против тренера соперника оставила игрока Айнтрахта Давида Абрахама без футбола на семь недель.

Игрок немецкой команды Давид Абрахам больше не сможет руководить своей командой на поле в этом году – капитан Айнтрахта за инцидент в матче 11-го тура против Фрайбурга был дисквалифицирован на семь недель. Кроме того, 33-летний аргентинский футболист оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает RTL.de.

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Напомним, в конце матча против Фрайбурга, форвард Айнтрахта на высокой скорости влетел в наставника хозяев Кристиана Штрайха. От удара 54-летний специалист завалился на газон, а запасные игроки Фрайбурга сразу налетели на Абрахама. Драки удалось избежать, а нападающего арбитр удалил. К слову, Фрайбург в этом матче победил с минимальным счетом 1:0.

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