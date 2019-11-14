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Капитан Айнтрахта, который сбил с ног тренера Фрайбурга, получил строгую дисквалификацию

00:09 16 Читати українською
Капитан Айнтрахта, который сбил с ног тренера Фрайбурга, получил строгую дисквалификацию
Давид Абрахам / Фото из открытых источников

Брутальная выходка против тренера соперника оставила игрока Айнтрахта Давида Абрахама без футбола на семь недель.

77’ Нильс Петерсен
90+9’ Винченцо Грифо
 
Желсон Фернандес 45+1’
45+1’ Желсон Фернандес
77’ Нильс Петерсен
90+9’ Винченцо Грифо

Игрок немецкой команды Давид Абрахам больше не сможет руководить своей командой на поле в этом году – капитан Айнтрахта за инцидент в матче 11-го тура против Фрайбурга был дисквалифицирован на семь недель. Кроме того, 33-летний аргентинский футболист оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает RTL.de.

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Напомним, в конце матча против Фрайбурга, форвард Айнтрахта на высокой скорости влетел в наставника хозяев Кристиана Штрайха. От удара 54-летний специалист завалился на газон, а запасные игроки Фрайбурга сразу налетели на Абрахама. Драки удалось избежать, а нападающего арбитр удалил. К слову, Фрайбург в этом матче победил с минимальным счетом 1:0.

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