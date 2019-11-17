Кендзера пострадал от стюарда в Иерусалиме – защитник Динамо получил травму в матче за сборную Польши

Во время матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Израиля и Польши стюард сбил с ног защитника киевского Динамо Томаша Кендзеру.

Инцидент произошел в концовке встречи после того, как болельщик выбежал на поле, а стюард, который его преследовал, столкнулся с футболистом. Поляк после удара упал и долго не мог подняться.

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После этого арбитр был готов увести команды в раздевалки и досрочно завершить встречу, но поговорив с футболистами принял решение доиграть матч.

Игра в Иерусалиме завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Польши. Победу гостям принесли результативные удары Крыховяка и Пйонтека. У хозяев гол в активе Даббура.

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