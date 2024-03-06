“Почувствовал ли я уже какие-то изменения после прихода Андрея Шевченко в УАФ? Да нет, здесь нужно какое-то время. Он всего месяц в должности. Надо время.

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А насчет судейских нововведений (жеребьевка арбитров перед матчами и детектор лжи, – прим.)... Это все правильно сделано. Надеемся, что все будет хорошо. Ничего, что молодые рефери будут судить ключевые игры. Ну что тут такого? Пусть включаются. Я по Первой лиге могу сказать, что судейство было достаточно квалифицированное. Пусть набираются опыта, а почему нет? Пусть себя показывают.

А насчет детектора лжи – то это дело Екатерины Монзуль и УАФ. Я думаю, что они должны что-то менять, чтобы судейство не влияло на результат. Вот и все. А как они это сделают, это уже их проблемы.

Прогрессирует ли арбитраж в УПЛ? Совсем другое судейство уже. Дают играть, нет тех бессмысленных свистков, когда футболист валяется по 5 минут. Это все влияет на ритм игры. Я смотрел последние два тура – этого нет. Совсем другая скорость футбола", – цитирует Маркевича NV.

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