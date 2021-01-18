"С самого начала у нас был неправильный настрой. Становится трудно, когда у тебя нет решимости побеждать в единоборствах. Команда просто не вышла на поле, мы были робкими, боялись атакующей игры Интера. Поэтому мысленно мы сосредоточились только на защите и позволили Интеру захватить инициативу.

Интер – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Это плохое поражение, мы не могли сыграть хуже этого. Это было неожиданно, но мы должны поднять голову и готовиться к Суперкубку Италии против Наполи. Наши амбиции остаются прежними.

Это упущение против сильного соперника, такое случается, но меня разочаровывает наше отношение. Такой клуб, как Ювентус, должен выходить на поле с определенной уверенностью и амбициями, желанием проявить инициативу и направить игру в определенном направлении, но мы были слишком робкими", – приводит слова Пирло Football-Italia.

Напомним, Ювентус уступил Интеру в матче 18-го тура Серии А и остался на пятом месте.

Интер уверенно победил Ювентус: фиаско Пирло, преждевременность разговоров о Скудетто, блестящий матч Видаля и Бареллы