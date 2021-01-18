Интер победил Ювентус в центральном матче 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Команды обменялись голами в первые 13 минут, однако гол Роналду отменили из-за офсайда, а вот забитый мяч Видаля был забит по всем правилам. Интер после этого создал несколько моментов, однако Щенсны в первом тайме больше не пропускал. А вот в начале второй половины Барелла без шансов пробил в верхний угол ворот после шикарной передачи Бастони и поставил точку во встрече.

Интер уверенно победил Ювентус в дерби и догнал Милан на вершине таблицы Серии А

Таким образом, Интер набрал 40 очков и сравнялся с первым Миланом, Ювентус с 33 пунктами остался пятым.