Интер – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:09 - Читати українською
Интер победил Ювентус в центральном матче 18-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
Команды обменялись голами в первые 13 минут, однако гол Роналду отменили из-за офсайда, а вот забитый мяч Видаля был забит по всем правилам. Интер после этого создал несколько моментов, однако Щенсны в первом тайме больше не пропускал. А вот в начале второй половины Барелла без шансов пробил в верхний угол ворот после шикарной передачи Бастони и поставил точку во встрече.
Интер уверенно победил Ювентус в дерби и догнал Милан на вершине таблицы Серии А
Таким образом, Интер набрал 40 очков и сравнялся с первым Миланом, Ювентус с 33 пунктами остался пятым.
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