"Команда просто не вийшла на поле": Пірло пояснив поразку Ювентуса в матчі з Інтером
Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло поділився думками щодо матчу 18-го туру Серії А проти Інтера.
"З самого початку у нас був неправильний настрій. Стає важко, коли у тебе немає рішучості перемагати в єдиноборствах. Команда просто не вийшла на поле, ми були боязкими, боялися атакувальної гри Інтера. Тому подумки ми зосередилися тільки на захисті й дозволили Інтеру захопити ініціативу.
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Це погана поразка, ми не могли зіграти гірше. Це було несподівано, але ми повинні підняти голову і готуватися до Суперкубку Італії проти Наполі. Наші амбіції залишаються колишніми.
Це поразка проти сильного суперника, таке трапляється, але мене розчаровує наше ставлення. Такий клуб, як Ювентус, повинен виходити на поле з упевненістю й амбіціями, бажанням проявити ініціативу і направити гру в певному напрямку, але ми були занадто боязкими", – наводить слова Пірло Football-Italia.
Нагадаємо, Ювентус поступився Інтеру в матчі 18-го туру Серії А та залишився на п'ятому місці.
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