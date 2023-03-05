Команды начали встречу активно. Уже на 10-й минуте матча Эвертон заработал пенальти. Его успешно реализовал Грей. Ноттингему понадобилось немного времени, чтобы отыграться. Бреннан Джонсон дальним ударом сравнял счет в игре. Благодаря голу Дукуре Эвертон второй раз вышел вперед. Впервые с октября 2022 года "ириски" забили два гола в одной игре. На 40-й минуте Эвертон мог сделать счет 1:3 в свою пользу, но Навас вытащил мяч из-под перекладины. К концу второго тайма Ноттингем отыгрался, дубль оформил Джонсон.

Миколенко вне заявки Эвертона на матч АПЛ по подлой причине – конец роскошной серии

Эвертон остается в зоне вылета, набрав 22 пункта. Подопечные Купера занимают 14 строчку в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. Напомним, что Миколенко не попал даже в заявку на эту игру.

Арсенал разбил Эвертон в матче АПЛ – Зинченко отдал ассист и сделал еще 2 гола, Миколенко был на высоте, но наварил