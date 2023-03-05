Ноттінгем Форест на своєму полі приймав у 26 турі Евертон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди розпочали зустріч активно. Вже на 10 хвилині матчу Евертон заробив пенальті. Його вдало реалізував Грей. Ноттінгему знадобилось небагато часу, щоб відігратися. Бреннан Джонсон дальнім ударом зрівняв рахунок у грі. Завдяки голу Дукуре Евертон вдруге вийшов вперед. Вперше з жовтня 2022 "іриски" забили два голи в одній грі. На 40 хвилині Евертон міг зробити рахунок 1:3 на свою користь, але Навас витягнув м’яч з-під поперечини. Під кінець другого тайму Ноттінгем відігрався, дубль оформив Джонсон.

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Евертон залишається у зоні вильоту, набравши 22 пункти. Підопічні Купера посідають 14 сходинку в турнірній таблиці АПЛ з 26 очками. Нагадаємо, що Миколенко не потрапив навіть у заявку на цю гру.

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