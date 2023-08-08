Колумбия вышла в четвертьфинал ЧМ-2023, переиграв Ямайку после совместного веселья в ночном клубе
В предпоследнем матче 1/8 финала женского Мундиаля колумбийки были сильнее ямайских футболисток.
Женский ЧМ-2023, 1/8 финала
Колумбия – Ямайка – 1:0
Гол: Усме, 51
Ямайка сотворила сенсацию на групповом этапе, выбив из турнира Бразилию. Колумбия также приятно удивила, обыграв Германию. Представители западного полушария встретились на первой стадии плей-офф. Судьбу поединка решил один гол.
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В начале второго тайма Колумбия забила победный мяч. Юная Ана Гусман навесила с фланга, а опытная Каталина Усме разобралась в чужой штрафной. Грубая ошибка ямайской обороны стала роковой.
Сборная Ямайки пыталась отыграться, но Джоди Браун и Дрю Спенс не реализовали свои моменты. Возможно, проигравшие футболисты порадуются за соперниц – на днях игроки обеих команд вместе веселились в ночном клубе Сиднея.