Женские команды, выступающие на чемпионате мира 2023 года, находят время, чтобы снимать напряжение.

"Я был в Сиднее на нашей первой игре, и в тот вечер мы пошли в клуб. В нижней части комнаты была сборная Колумбия, которая проводила вечеринку. А наверху была Ямайка.

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Так что мы поехали туда, ямайки пытались повеселиться с колумбийцами, и это было здорово. Я думаю, вам лучше иметь такие страны, где прежде всего наслаждаются жизнью. В жизни есть более важные вещи, чем футбол", – цитирует тренера сборной Ямайки Лорна Дональдсона Mundo Deportivo.

Напомним, что команды сыграют в очном матче в 1/8 финала женского чемпионата мира. Встреча запланирована на 8 августа, начало в 11.00 по киевскому времени.

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