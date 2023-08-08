У передостанньому матчі 1/8 фіналу жіночого Мундіалю колумбійки були сильнішими за ямайських футболісток.

Жіночий ЧС-2023, 1/8 фіналу

Колумбія – Ямайка – 1:0

Гол: Усме, 51

Ямайка створила сенсацію на груповому етапі, вибивши з турніру Бразилію. Колумбія також приємно здивувала, обігравши Німеччину. Представники західної півкулі зустрілися на першій стадії плей-офф. Долю поєдинку вирішив один гол.

Англія продерлася у чвертьфінал ЧС-2023 – сестра зірки Челсі ледь не підставила команду безглуздим вилученням

На початку другого тайму Колумбія забила переможний м'яч. Юна Ана Гусман навісила з флангу, а досвідчена Каталіна Усме розібралася в чужому штрафному майданчику. Груба помилка ямайської оборони стала фатальною.

Збірна Ямайки намагалася відігратися, але Джоді Браун і Дрю Спенс не реалізували свої моменти. Можливо, переможені футболісти порадіють за суперниць – днями гравці обох команд разом веселились у нічному клубі Сіднея.