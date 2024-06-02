Главные новости 1 июня: Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил прямую путевку в ЛЧ, Моуринью возглавил новый клуб
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 июня.
Лига чемпионов
Реал выиграл Лигу чемпионов, одолев Боруссию. Анчелотти провалил первый тайм, но Винисиус и Кроос сделали победу. Андрей Лунин не сыграл за Мадрид, однако превзошел Шевченко и Зинченко. Шахтер благодаря такому итогу официально вышел в основную сетку Лиги чемпионов на следующий сезон.
Наши за рубежом
Яремчук в шаге от перехода в турецкую Суперлигу, а Валенсия нашла Роману сенсационную замену. Беседин и Макаренко отметились голами за Ордабасы – команда украинцев стала новым лидером таблицы.
Виктор Цыганков остается на радарах двух топ-клубов Европы, которые провалили сезон. Георгий Судаков в АПЛ: инсайдер назвал единственный клуб с реальным интересом к звезде Шахтера.
Тренерские вопросы
Жозе Моуринью официально возглавил европейский клуб. Юрий Максимов принял решение относительно своего будущего в СК Днепр-1. Штаб Маркевича в Карпатах покинул еще один тренер. Премиальные сборных Украины – источник указал на условия получения бонусов командами Реброва и Ротаня.