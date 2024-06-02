Модрич отклонил два вкусных предложения и снова продлит контракт с Реалом
11:46 - Читати українською
Хорватский хавбек Лука Модрич решил остаться в большом футболе как минимум еще на год.
Модрич подпишет с Реалом новый контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Хорват получил два предложения с лучшими финансовыми условиями, но отклонил их.
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38-летний Лука вскоре проведет встречу с Флорентино Пересом, на которой поставит подпись под новым соглашением. В следующем сезоне он продолжит выступать в Мадриде.
Модрич за последний год потерял место в основе Реала, но полезно выходит на замены и помогает команде в матчах против середняков.
Хорват пришел в Реал в 2012 году с Тоттенхэма. Он выиграл с Мадридом шесть Лиг чемпионов и четыре раза стал чемпионом Испании.
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