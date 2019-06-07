Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу

Основний захисник юнацької збірної України Денис Попов отримав пошкодження у поєдинку проти Колумбії.

Збірна України U-20 перемогла однолітків з Колумбії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2019 з рахунком 1:0, відзначився Сікан. Підопічні Петракова стали першою командою, яка вийшла у півфінал турніру.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

На 86-й хвилині гри стався неприємний епізод. Гравець колумбійців порушив правила проти захисника юнацької збірної України Дениса Попова, за що отримав пряму червону картку.

Колумбія U-20 – Україна U-20 – відео курйозного гола Сікана

Український оборонець кілька хвилин лежав на газоні, поки йому надавали допомогу лікарі. Попов не зміг продовжити гру та залишив поле, лежачи на ношах.