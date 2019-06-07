toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу

19:32 344 Читать на русском
Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу
Денис Попов / Соцмережі

Основний захисник юнацької збірної України Денис Попов отримав пошкодження у поєдинку проти Колумбії.

86’ Хоан Карбонеро
 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан
86’ Хоан Карбонеро

Збірна України U-20 перемогла однолітків з Колумбії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2019 з рахунком 1:0, відзначився Сікан. Підопічні Петракова стали першою командою, яка вийшла у півфінал турніру.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

На 86-й хвилині гри стався неприємний епізод. Гравець колумбійців порушив правила проти захисника юнацької збірної України Дениса Попова, за що отримав пряму червону картку.

Колумбія U-20 – Україна U-20 – відео курйозного гола Сікана

Український оборонець кілька хвилин лежав на газоні, поки йому надавали допомогу лікарі. Попов не зміг продовжити гру та залишив поле, лежачи на ношах.

blog_ava
Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі
12:23
6968
Теги
Колумбія U-20 - Україна U-20 Світ Чемпіонат світу U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії
    Італія — 10:404366 Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії
1
год
:
38
хв
Україна
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук