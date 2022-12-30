Колос удалил новость о подписании Тотовицкого – между сторонами возникли определенные нюансы
16:34 - Читати українською
Андрей Тотовицкий договорился с Колосом о сотрудничестве, но потом что-то пошло не так.
Колос на своем официальном сайте объявил о подписании Андрея Тотовицкого, но через несколько часов новость исчезла из ресурсов ковалевского клуба.
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По версии FootballHub, между руководством клуба и 28-летним футболистом возникли определенные разногласия по контракту. Напомним, последним клубом Андрея была Десна, за которую он провел в нынешнем сезоне УПЛ 13 матчей и отличился тремя голами.
После 18 туров чемпионата Украины Колос расположился на 8-й строчке.
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