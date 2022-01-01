Андрій Тотовицький та Павло Оріховський стали гравцями Колоса, повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу.

Тотовицький узгодив перехід у Колос – ЗМІ розсекретив солідні умови контракту

Обидва гравці приєдналися до команди Ярослава Вишняка у статусі вільних агентів. Інші деталі контрактів наразі невідомі.

Цікаво, що Колос 30 грудня вже рапортував про укладення угод з обома гравцями, однак згодом видалив новину про перехід зі свого сайту. За однією з версій, сторони на той момент не змогли домовитись про фінансову сторону співпраці. Це стосується переходу Тотовицького.

Нагадаємо, останнім клубом Тотовицького була Десна, за яку вихованець Шахтаря виступав з січня 2020-го (47 поєдинків, 16 голів та 9 результативних передач). Оріховський нещодавно покинув Рух, у якому провів лише пів року. Колос для Павла не є чужим – екс-хавбек Динамо носив футболку ковалівців протягом двох минулих сезонів (45 матчів, 9 м'ячів і 5 асистів).

До слова, Колос на зимову паузу пішов на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 24 очки.

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