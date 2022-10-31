Колос и Верес взяли неплохой старт в чемпионате, однако в последних пяти турах они одержали всего по одной победе. В их личной встрече букмекеры отдавали предпочтение ковалёвцам, которые играли у себя дома – а в родных стенах "хлеборобы" не знали поражений почти год. Впрочем, команды в целом были равны, поэтому можно было ожидать интересный футбол.

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Первый тайм оказался далёким от идеала. Колос провёл три удара по воротам, Верес – два. При этом явного преимущества друг над другом соперники не имели. Тем не менее, оба коллектива могли открыть счет.

Ковалевцы получили сразу две возможности отличиться в воротах гостей. Их подарили сами ровенчане: неудачный пас Гагуна на 14-й минуте вывел Ильина один на один с голкипером (Когут спас партнеров), а обрезка Курка на 26-й завершилась рывком Кузыка с ударом в ближний угол – мяч прошел рядом со штангой.

Верес огрызнулся на 43-й минуте – это Владислав Шарай прорвался на правый край штрафной и закрутил мяч в дальний угол. Штанга защитила "хлеборобов"! В итоге, футболисты отправились отдыхать при нулях на табло.

Начало второго тайма оказалось более динамичным. Колос начал его активнее, но едва не пропустил гол на 54-й минуте вследствие выстрела Клёца со стандарта. Мяч рикошетом от стенки влетел в перекладину. Впрочем, до реальных моментов с игры дело не доходило.

Ярослав Вишняк не выдержал. На 61-й минуте он провёл двойную замену, вместо Кузыка и Лысенко выпустив Болбата и Попова. Этот ход принёс успех уже через семь минут – Попов исполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Ильин замкнул головой. 1:0!

Колос вырвался вперёд, хотя уже на 70-й минуте едва не пропустил в ответ вследствие врывания Станислава Шарая на правый край штрафной. Хавбек завершил его мощным выстрелом под перекладину, однако Волынец парировал. Юрий Вирт после этого освежил атаку, заменив Гайдучика на Сергийчука, а Ярослав Вишняк на 75-й минуте бросил в бой Богданова.

И замена снова принесла результат! Всего через несколько секунд после появления на поле Богданов навесил с углового на ближнюю штангу, а Чоботенко переправил мяч в сетку – 2:0! На 79-й же минуте Колос мог и добить Верес контратакой с передачей Попова на пустые ворота, но Смирный умудрился не попасть.

Юрий Вирт пытался спасти матч своими заменами. На поле вышли Лебеденко и Михаил Шестаков, однако Колос надёжно защищался. Отыграть хотя бы один гол ровенчанам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу ковалёвского клуба.

Колос прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, набрав 15 очков и поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Верес же с 14 зачётными баллами опустился на седьмую строчку.

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