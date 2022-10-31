Колос і Верес взяли непоганий старт у чемпіонаті, однак в останніх п'яти турах вони здобули всього по одній перемозі. У їхній особистій зустрічі букмекери надавали перевагу ковалівцям, які грали в себе вдома – а у рідних стінах "хлібороби" не знали поразок майже рік. Втім, команди загалом були рівними, тож можна було очікувати на цікавий футбол.

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Перший тайм виявився далеким від ідеалу. Колос провів три удари по воротах, Верес – два. При цьому явної переваги один над одним суперники не мали. Тим не менш, обидва колективи могли відкрити рахунок.

Ковалівці отримали одразу дві нагоди відзначитись у воротах гостей. Їх подарували самі рівняни: невдалий пас Гагуна на 14-й хвилині вивів Ільїна віч-на-віч з голкіпером (Когут врятував партнерів), а обрізка Курка на 26-й завершилась ривком Кузика з ударом у ближній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Верес огризнувся на 43-й хвилині – це Владислав Шарай прорвався на правий край штрафного й закрутив м'яч у дальній кут. Штанга захистила "хліборобів"! У підсумку, футболісти відправились відпочивати за нулів на табло.

Початок другого тайму виявився більш динамічним. Колос почав його активніше, але ледь не пропустив гол на 54-й хвилині внаслідок пострілу Кльоца зі стандарту. М'яч рикошетом від стінки влетів у поперечину. Втім, до реальних моментів з гри справа не доходила.

Ярослав Вишняк не витримав. На 61-й хвилині він провів подвійну заміну, замість Кузика й Лисенка випустивши Болбата та Попова. Цей хід приніс успіх вже за сім хвилин – Попов виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, а Ільїн замкнув головою. 1:0!

Колос вирвався уперед, хоча вже на 70-й хвилині ледь не пропустив у відповідь внаслідок вривання Станіслава Шарая на правий край штрафного. Хавбек завершив його потужним пострілом під поперечку, однак Волинець парирував. Юрій Вірт після цього освіжив атаку, замінивши Гайдучика на Сергійчука, а Ярослав Вишняк на 75-й хвилині кинув у бій Богданова.

І заміна знову принесла результат! Всього за кільканадцять секунд після появи на полі Богданов навісив з кутового на ближню стійку, а Чоботенко переправив м'яч у сітку – 2:0! На 79-й же хвилині Колос міг і добити Верес контратакою з передачею Попова на порожні ворота, але Смирний примудрився не влучити.

Юрій Вірт намагався врятувати матч своїми замінами. На поле вийшли Лебеденко й Михайло Шестаков, однак Колос надійно захищався. Відіграти бодай один гол рівнянам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу ковалівського клубу.

Колос перервав 4-матчеву безвиграшну серію, набравши 15 очок і піднявшись на п'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Верес же з 14 заліковими балами опустився на сьому сходинку.

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