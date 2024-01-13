Колос договорился о трансфере Паулаускаса из Эгнатии – ковалёвцы заплатят 300 тысяч евро за форварда, сообщает Panorama.com.al.

Колос заинтересовался форвардом европейской сборной, – СМИ

Отмечается, что албанский клуб получит 10% от следующего трансфера. Контракт нападающего сборной Литвы с Колосом будет рассчитан на 2,5 года, а зарплата составит 200 тысяч евро.

Добавим, что Гитис Паулаускас в составе албанской КФ Эгнатия провел 47 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает нападающего в 325 тысяч евро.

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