Колос домовився про трансфер Паулаускаса із Егнатії – ковалівці заплатять 300 тисяч євро за форварда, повідомляє Panorama.com.al.

Колос зацікавився форвардом європейської збірної, – ЗМІ

Зазначається, що албанський клуб отримає 10% від наступного трансферу. Контракт нападника збірної Литви з Колосом буде розрахований на 2,5 роки, а зарплата становитиме 200 тисяч євро.

Додамо, що Гітіс Паулаускас у складі албанської КФ Егнатія провів 47 матчів, відзначившись 6 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює нападника в 325 тисяч євро.

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