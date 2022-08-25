Колос срочно возвращает из Зари нападающего, который стал героем первого тура УПЛ – аренда была рассчитана до конца года
15:33 - Читати українською
Нападающий Денис Безбородько недолго радовал фанатов Зари своей результативностью.
Форвард вскоре должен вернуться в расположение Колоса, утверждает Динамомания.
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В начале года ковалевцы подписали Безбородько свободным агентом, но из-за войны он не успел провести ни одного официального матча. Затем нападающий отыграл несколько месяцев за венгерский Дёрмот и летом присоединился к Заре. Аренда была рассчитана до конца 2022 года, но нападающий почему-то возвращается в Колос уже сейчас.
В общей сложности Безбородько отыграл за Зарю лишь 3 матча, в частности, оформил дубль в стартовом туре УПЛ против Ворсклы (3:1).
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