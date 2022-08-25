Форвард вскоре должен вернуться в расположение Колоса, утверждает Динамомания.

Поражение Скрипника от бывшей команды в видеообзоре матча Заря – Ворскла – 3:1

В начале года ковалевцы подписали Безбородько свободным агентом, но из-за войны он не успел провести ни одного официального матча. Затем нападающий отыграл несколько месяцев за венгерский Дёрмот и летом присоединился к Заре. Аренда была рассчитана до конца 2022 года, но нападающий почему-то возвращается в Колос уже сейчас.

В общей сложности Безбородько отыграл за Зарю лишь 3 матча, в частности, оформил дубль в стартовом туре УПЛ против Ворсклы (3:1).

Заря уверенно победила Ворсклу в скандальном матче УПЛ