Полтавчане в 1-м туре УПЛ на выезде уступили луганцам. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ворскла вышла вперед уже в начале матча. Ризнык сбил Кристиана в собственной штрафной и Назарина наказал полтавчан за безпечную игру. Впоследствии Безбородько пытался пробить кипера "зелено-белых" с левого угла – Дмитрий спас. В середине тайма Денису удалось зажечь свое имя на табло – Кабаев роскошным пасом отрезал всю защиту и Безбородько после забега через полполя, обыграл Резника и сделал счет 2:0.

Заря уверенно победила Ворсклу в скандальном матче УПЛ

После перерыва экс-форвард Десны оформил дубль, точно пробив с пределов штрафной над вратарем. Ворскла все-таки сумела размочить Мацапуру, забив гол престижа – Олейник с пенальти открыл счет голам после возвращения в Украину. Полтавчане в конце матча могли забить еще раз, однако вратарь Зари спас "мужиков", вытянув удар Степанюка метров с 12-ти.

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