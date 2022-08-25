Колос терміново повертає із Зорі нападника, який став героєм першого туру УПЛ – оренда була розрахована до кінця року
15:33 - Читать на русском
Нападник Денис Безбородько недовго тішив фанатів Зорі своєю результативністю.
Форвард незабаром повинен повернутися у розташування Колоса, стверджує Динамоманія.
Поразка Скрипника від колишньої команди у відеоогляді матчу Зоря – Ворскла – 3:1
На початку року ковалівці підписали Безбородька вільним агентом, але через війну він не встиг провести жодного офіційного матчу. Потім нападник відіграв кілька місяців за угорський Дьормот і влітку приєднався до Зорі. Оренда була розрахована до кінця 2022 року, але нападник чомусь повертається у Колос вже зараз.
Загалом Безбородько відіграв за Зорю лише 3 матчі, зокрема, оформив дубль у стартовому турі УПЛ проти Ворскли (3:1).
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