Форвард незабаром повинен повернутися у розташування Колоса, стверджує Динамоманія.

Поразка Скрипника від колишньої команди у відеоогляді матчу Зоря – Ворскла – 3:1

На початку року ковалівці підписали Безбородька вільним агентом, але через війну він не встиг провести жодного офіційного матчу. Потім нападник відіграв кілька місяців за угорський Дьормот і влітку приєднався до Зорі. Оренда була розрахована до кінця 2022 року, але нападник чомусь повертається у Колос вже зараз.

Загалом Безбородько відіграв за Зорю лише 3 матчі, зокрема, оформив дубль у стартовому турі УПЛ проти Ворскли (3:1).

Зоря впевнено перемогла Ворсклу в скандальному матчі УПЛ