Матч Зари против Ворсклы, который проводили в Ужгороде, успел стать главным событием дня задолго до стартового свистка. На стадион "Авангард" приехали оба телетранслятора матчей УПЛ – легальная "Setanta Sports" и "2+2", с которым упорно продолжают работать луганчане. Съемочную группу от официального транслятора не впустили на арену, поэтому она уехала. Лига пригрозила жалобой в КДК.

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В футбольном плане игра обещала быть не менее веселой, ведь Заря и Ворскла исповедуют атакующий футбол с множеством переходных эпизодов, имея большие проблемы в обороне. Команда Патрика фон Леувена не подвела своих фанатов, а вот подопечные Виктора Скрипника откровенно разочаровали.

Нельзя сказать, что игра была односторонней. Полтавчане не уступали в активности, вступали в высокий прессинг и пытались растянуть оборону соперника благодаря широким позициям фулбеков – впрочем, у "зелено-белых" вообще ничего не получалось. В первом тайме в их актив можно занести разве что неплохой дальний выстрел Олийныка на старте встречи. Мяч прошел над воротами.

Заря уверенно работала с мячом, разбивая давление ворсклян и быстро выбегая в контратаки через короткий и средний пас. Уже на 6-й минуте это вылилось в пенальти в ворота Мацапуры – это Ризнык сначала отдал пас в ноги сопернику, а затем сбил Кристиана в собственной штрафной. Назарина с "отметки" попал в левую девятку, забив первый гол сезона УПЛ 2022/23.

В дальнейшем содержание игры не менялось. Матч выглядел довольно скучно, но Заря играла в футбол гораздо лучше. Самое главное, черно-белые время от времени создавали опасные моменты. Так, на 16-й минуте Безбородько пробивал с отскока с левого вратарского угла (Ризнык парировал), Кабаев на 23-й вошел на левый край штрафной площадки и бахнул мимо дальнего угла, а Кристиан на 30-й стрелял с правого края – Ризнык отбил ногой.

Наконец, на 30-й минуте подопечные Патрика фон Леувена провели второй гол. Ворскла всей командой пошла в прессинг на чужую половину поля, но Кабаев на фланге отобрал мяч и одной передачей отрезал всех полтавчан – Безбородько прошел пол поля в полном одиночестве и обыграл Ризныка. 2:0. Это уже была заявка на победу.

Чего-нибудь более интересного в первом тайме футболисты не создали, но второй тайм начался сразу с гола. Его снова провела Заря – Кабаев запустил Безбородька в левую половину штрафной, а Денис уверенно пробил под правую штангу. 3:0. Разгром. Все вопросы о победителе встречи были закрыты. На 67-й Мышнев с передачи Нагнойного еще и четвертый мяч вколотил, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Ворскла уже ничего не теряла, однако подопечные Виктора Скрипника даже в таких условиях не смогли организовать нормальное сопротивление. На 72-й минуте полтавчане разродились хорошей атакой с серией передач в штрафной площадке, завершив эпизод ударом Козыренко – Мацапура парировал. Екатерина Монзуль, однако, увидела фол и назначила пенальти. Олийнык уверенно его реализовал – 3:1.

Ворскла после этого провела еще несколько неплохих атак, но ничего опасного у ворот Мацапуры создать уже не удалось до 88-й минуты. Здесь Мацапура реально выручил "черно-белых", вытянув удар Степанюка метров с 12-ти. На этом моменты завершились. Луганчане ответили выстрелом Вантуха с линии штрафной мимо правой штанги. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Зари со счетом 3:1.

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