Ще не так давно поєдинки між Колосом і Шахтарем вважалися центральними у турі. У їхньому протистоянні були і розгром з рахунком 6:0, і перестрілка на 3:4, і матч з двома відбитими пенальті у виконанні Волинця. Остання зустріч завершилась першою в історії нічиєю між цими командами (0:0). Словом, фанати не нудьгували, чому неабияк сприяла надзвичайна непоступливість "хліборобів".

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У поточному сезоні вболівальники ковалівців згадують про це зі скупою сльозою. Нинішній Колос навіть не мріє про перестрілки з грандами – команда перебуває у трьох очках від зони вильоту, програвши "всуху" у чотирьох останніх матчах (Металісту, СК Дніпру-1, Зорі та Львову). Щонайгірше, підопічні Сергія Кузнєцова майже не мають небезепечних моментів, а те, що вдається створити – не забивають (за очікуваними показниками вони мали провести на 6 голів більше). З таким футболом колектив у кращому випадку може уникнути розгрому від Шахтаря, а нічия стала б суперсенсацією.

"Гірникам" надзвичайно пощастило як із сьогоднішнім суперником, так і з вчорашньою поразкою Динамо. По-перше, донеччани мають можливість порівнятись з киянами за очками й вийти на перше місце за додатковими показниками. По-друге, фіаско чемпіона з Ворсклою слугує хорошим прикладом для команди – всі наглядно побачили, що може статись з грандом, якщо той зіграє без належного рівня концентрації.

У Шахтаря завжди були проблеми з налаштуванням на УПЛ, але останнім часом підопічні Роберто Де Дзербі не дозволяли собі сачкування. В попередніх трьох турах вони перемогли Ворсклу, Зорю та Десну, забивши 12 голів і пропустивши всього два м'ячі, а в Кубку напіврезерв розгромив Чорноморець. Загалом, після провалу з Минаєм "помаранчево-чорні" не допустили жодної осічки, окрім "нулів" з Динамо, а на цьому тижні вони ще й шикарно відіграли з Реалом на Сантьяго Бернабеу – настільки шикарно, що Мудрику аплодували трибуни.

Поки що коронувати донеччан зарано, адже в багатьох матчах за цей період спостерігалися значні проблеми з розкриттям масивних оборонних блоків. Ворскла ж взагалі виглядала краще у перші півгодини. Втім, навіть у дуже скрутних умовах Шахтар дає класний результат – а у Ковалівці спротив обіцяє бути значно слабшим.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Траоре, Педрінью, Мораєс

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Волинець – Ром, Павловець, Петров, Новак, Саків – Ільїн, Задоя, Богданов, Костишин – Лисенко

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Корнієнко – Майкон, Антоніо – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Останнім часом Шахтар виглядає дуже потужно, переїхавши усіх серйозних суперників у чемпіонаті. Команда забиває дуже багато, причому навіть з Реалом "гірники" заслужили провести два голи. Нинішній Колос може врятувати лишень ультраоборонна модель та ротація, яку активно застосовує Роберто Де Дзербі.

Втім, це буде порятунок від розгрому, а не від поразки. Шахтар не допустить осічки, маючи нагоду порівнятись з Динамо за очками.

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