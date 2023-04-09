Программу 20-го тура УПЛ закрывали в Ковалевке, куда приехал Металлист 1925. Харьковчане рассчитывали продолжить свою серию без поражений. Подопечные Эдмара в течение 7 официальных матчей не проигрывали на чужих полях. За этот период команда успела обыграть Кривбасс и отобрать очки у Динамо.

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Сегодня проблемы у Металлиста 1925 появились уже в самом начале. На третьей минуте Мякушко выполнил навес на линию вратарской, где никто не помешал Ориховскому переправить мяч в сетку. Открыв счет, Колос не сбавил обороты и продолжил активно искать возможность увеличить преимущество. Мякушко отдал еще один ассист – на Лысенко, но гол форварда не засчитали из-за офсайда. В конце концов, Владимир принял участие в голевой атаке, отдав передачу под удар Ориховскому. Интересно, что в 2023 году за Колос пока забивал только Павел.

Изменить эту ситуацию сумел "джокер" ковалевцев. Безбородько заменил Лысенко на 52-й минуте и очень быстро довел дело до разгрома. Кроме того, Денис прервал свою "сухую" серию, длившуюся почти полгода. Помог ему это сделать Мякушко, который в этой игре оформил дубль из ассистов. Заметим, что оба героя сегодняшнего матча (и Мякушко, и Ориховский) в свое время не смогли закрепиться в киевском Динамо.

Стало понятно, что беспроигрышная серия Металлиста 1925 на выезде подошла к концу, хотя и играть оставалось еще пол часа. Харьковчане действительно пытались забить хотя бы гол престижа. Однако против этого была даже погода. Сильный ливень в считанные минуты испортил газон, в нескольких местах которого появились довольно заметные лужи. Так что изменить цифры на табло футболисты больше не смогли – 3:0 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе Колос не позволил Кривбассу уйти в отрыв, расстояние между командами составляет всего одно очко. Ковалевцы расположились на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ. Металлист 1925 в этом году еще не побеждал и пока остается на 10-й строчке.

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