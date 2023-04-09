Програму 20-го туру УПЛ закривали в Ковалівці, куди завітав Металіст 1925. Харків'яни розраховували продовжити свою серію без поразок. Підопічні Едмара протягом 7 офіційних матчів не програвали на чужих полях. За цей період команда встигла обіграти Кривбас та відібрати очки у Динамо.

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Сьогодні проблеми у Металіста 1925 з'явилися вже на самісінькому початку. На третій хвилині Мякушко виконав навіс на лінію воротарського, де ніхто не завадив Оріховському переправити м'яч у сітку. Відкривши рахунок, Колос не збавив обертів і продовжив активно шукати можливість збільшити перевагу. Мякушко віддав ще один асист – на Лисенка, але гол форварда не зарахували через офсайд. Зрештою, Володимир таки взяв участь у гольовій атаці, віддавши передачу під удар Оріховському. Цікаво, що у 2023 році за Колос поки забивав лише Павло.

Змінити цю ситуацію зумів "джокер" ковалівців. Безбородько замінив Лисенка на 52-й хвилині й дуже швидко довів справу до розгрому. Окрім того, Денис перервав свою "суху" серію, яка тривала майже пів року. Допоміг йому це зробити Мякушко, який у цій грі оформив дубль з асистів. Зауважимо, що обидва герої сьогоднішнього матчу (і Мякушко, і Оріховський) свого часу не змогли закріпитися в київському Динамо.

Стало зрозуміло, що безпрограшна серія Металіста 1925 на виїзді добігла кінця, хоч і грати залишалося ще пів години. Харків'яни справді намагалися забити бодай гол престижу. Однак проти цього була навіть погода. Сильна злива за лічені хвилини зіпсувала газон, у кількох місцях якого з'явилися доволі помітні калюжі. Отож, змінити цифри на табло футболісти більше не змогли – 3:0 на користь господарів.

Завдяки цій перемозі Колос не дозволив Кривбасу піти у відрив, відстань між командами становить лише одне очко. Ковалівці наразі розташувалися на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ. Металіст 1925 у цьому році ще не перемагав і поки залишається на 10-й сходинці.

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