СК Днепр-1 должен был побеждать Львов, чтобы не отпускать Шахтер в отрыв на 3-4 очка. Задача выглядела простой, учитывая последние результаты "горожан" – они не знали побед в трех турах подряд и шли на последней позиции. Правда, уровень игры "спортклубовцев" в последних турах был далеким от идеала, поэтому можно было надеяться на сенсацию.

К сожалению для львовян, СК Днепр-1 в первый час встречи полностью соответствовал статусу второй команды чемпионата. Подопечные Александра Кучера оформили разгром еще до перерыва, а открыть счет удалось уже на 7-й минуте – это Гуцуляк замкнул подачу от Каплинека, воспользовавшись ошибкой Игора при перехвате.

В середине первого тайма должен был забивать Бланко, который не дотянулся до заброса на дальнюю штангу. Мог случиться и автогол Сасовского – он перевел подачу Каплиенко над перекладиной собственных ворот. Львов огрызнулся врыванием Бугая на левый край штрафной с выстрелом во внешнюю сторону сетки.

В конце концов, перед перерывом "горожан" добили. На 41-й минуте Довбик забил 16-й гол в чемпионате, замкнув прострел от Пасича, а на 44-й Гуцуляк оформил дубль – Алексей пробил головой после навеса от Рубчинского. 3:0! Именно с этим счетом футболисты отправились отдыхать.

В первой половине второго тайма СК Днепр-1 создал достаточно моментов, чтобы сделать счет неприличным. Доминго Бланко фактически выходил один на один с Рыбкой (голкипер спас), Сарапий замыкал подачу с углового (Рыбка перевел удар в перекладину), а Рубчинский стрелял после прострела Пихаленка – на этот раз Рыбка был бессилен. Впрочем, львовян снова спасла перекладина.

На тот момент тренеры уже провели серию замен. Александр Кучер обновил фланги обороны, выпустив Хайнера и Маттариту, а Анатолий Бессмертный вместо Свржняка, Бугая и Грисьо выпустил Богунова, Мишенко и Эсеолу. Лучше сработали ходы "горожан" – уже через две минуты после появления на поле свежие футболисты организовали гол.

Эсеола получил передачу на левом краю штрафной и выполнил прострел вдоль линии вратарской, а Богунов переправил мяч в ворота – 3:1! На 81-й же минуте Львов закрутил интригу до максимума, забив во второй раз – это Мильченко открылся на правом углу штрафной, расшатал двух оппонентов и пробил под дальнюю штангу. 3:2!

Впрочем, сами же львовяне и убили интригу всего за три минуты. Сначала Довбыку позволили пробить метров с восьми, заставив Рыбку исполнять фантастический сейв. Последующий угловой оказался неудачным для СК Днепра-1, но команда сохранила мяч и завершила эпизод навесом Когута. Защитники "горожан" бездарно пропустили его, позволив Сарапию забить четвертый гол.

В компенсированное время Довбик еще и дубль оформил, вырвавшись один на один с Рыбкой, обыграв его и покатив в пустые ворота. 5:2 СК Днепр-1 празднует разгромную победу и продолжает держаться на хвосте у Шахтера.

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