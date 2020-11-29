Колос подходил к матчу против Десны на фоне довольно печальных результатов – ковалёвцы одержали всего одну победу в последних пяти турах. Черниговцы также имели не лучшее настроение, неделю назад проиграв Львову при 26 ударах по воротам. Сегодня обоим коллективам надо было набирать три очка, ведь северяне отставали на столько же от третьей Ворсклы, а подопечные Руслана Костишина имели лишь на один зачётный балл меньше.

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Первый тайм встречи оказался весёлым. Уже на 10-й минуте Колос заработал пенальти в результате игры Мостового руками – Лысенко реализовал "11-метровый", а хозяева запороли ещё ряд неплохих атак. Десна достаточно быстро пришла в себя и отыгралась аналогичным образом – Черноморец, который заработал пенальти для ковалёвцев, на 27-й минуте сам подыграл рукой у своих ворот. Будковский с "точки" был точен – 1:1.

Колос мог восстановить своё преимущество до перерыва. Так, на 32-й минуте Лысенко оторвался от Тамма и красивым ударом головой замкнул подачу Антюха, однако мяч прошёл над воротами. На 38-й после выноса углового с лёту стрелял Задоя – и снова неточно. За расточительность хозяев мог наказать Гуцуляк, который в компенсированное к первому тайму время выстрелил со средней дистанции в правую девятку – экс-львовянину немного не хватило точности.

Второй тайм Десна начала активно. Уже на 48-й минуте выше ворот пробил Гуцуляк, а на 52-й Конопля получил классную закидушку от Огир и из пределов штрафной шикарно выстрелил в дальний угол – мяч влетел в сетку, однако гол отменили из-за игры рукой в ​​исполнении Имерекова на старте атаки. На 60-й же никто не отменил бы гол Мостового с левого края штрафной, но Волынец вытащил его хитрый удар! После этого в матче наступил небольшой спад в активности, хотя нерв игры чувствовался.

Во второй половине первого тайма Десна серьёзно прижала Колос. На 75-й минуте это могло вылиться в гол Арвеладзе с острого угла под перекладину, но Волынец спас. Ещё через три минуты классная атака черниговцев завершилась передачей с левого фланга в спины защитникам под удар Мудрику – Михаил стрелял метров с 11-ти в полном одиночестве, но Волынец снова спас Колос! Казалось, вот-вот оборона хозявев треснет, но постепенно они выровняли ход встречи, а в компенсированное время Ориховский мог и победу принести – увы для ковалёвцев, Павел после подачи со стандарта головой пробил над перекладиной.

В конце концов, в достаточно развесёлом матче победителя так и не обнаружили. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, после которой Десна и Колос набрали 17 и 16 очков соответственно – сейчас они занимают четвертую и пятую позиции в турнирной таблице УПЛ.

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