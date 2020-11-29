"Недавно Саше Зинченко писали, угрожали. Еще что-то там, не знаю. Это абсолютный бред. Какой в ​​этом смысл?

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Когда мне такое пишут – прочитал и заблокировал человека. Но такого, чтобы на улице говорили, что я плохой футболист – такого не было. Бывало, кричали с трибун, что я такой-то и такой-то. Стараюсь не обращать внимание на это. После первого раза был удивлен, мол, зачем, какой в ​​этом смысл, кричать вот это. А потом уже не обращал внимание, даже не оборачивался.

Когда "пылесосят" футбольные эксперты – это я вообще в расчет не беру. Это же их работа, им надо делать какие-то сенсации, новости.

Отвечаю ли интернет-троллям? Несколько раз хотелось. В комментариях к какому посту написали: "Конопля – чмошник". Но потом подумал, зачем это мне. Эти люди – никто, сидят на диване, бессмысленно пальцами щелкают по телефону и не несут за это никакой ответственности. А я ляпну какое-то не такое слово, что повлечет негативные последствия", – сказал Конопля для Football Hub.

Напомним, Десна арендовала 21-летнего защитника у Шахтера. В нынешнем сезоне УПЛ Ефим провел 8 матчей и отметился ассистом.

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