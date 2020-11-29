Колос підходив до матчу проти Десни на тлі досить сумних результатів – ковалівці здобули всього одну перемогу в останніх п'яти турах. Чернігівці також мали не найкращий настрій, тиждень тому програвши Львову при 26 ударах по воротах. Сьогодні обом колективам треба було набирати три очки, адже сіверяни відставали на стільки ж від третьої Ворскли, а підопічні Руслана Костишина мали лише на один заліковий бал менше.

"У коментарях написали, що я – чмошник": Конопля дав пораду Зінченку щодо боротьби з хейтерами

Перший тайм зустрічі виявився веселим. Вже на 10-й хвилині Колос заробив пенальті внаслідок гри Мостового руками – Лисенко реалізував "11-метровий", а господарі змарнували ще низку непоганих атак. Десна досить швидко прийшла до тями й відігралася аналогічним чином – Чорноморець, який заробив пенальті для ковалівців, на 27-й хвилині сам підіграв рукою біля власних воріт. Будківський з "позначки" був влучним – 1:1.

Колос міг відновити свою перевагу до перерви. Так, на 32-й хвилині Лисенко відірвався від Тамма й красивим ударом головою замкнув подачу Антюха, однак м'яч пройшов над воротами. На 38-й після виносу кутового з лету стріляв Задоя – і знову неточно. За марнотратство господарів міг покарати Гуцуляк, який у компенсований до першого тайму час вистрілив із середньої дистанції у праву дев'ятку – екс-карпатівцю трішечки забракло влучності.

Другий тайм Десна почала активніше. Вже на 48-й хвилині вище воріт пробив Гуцуляк, а на 52-й Конопля отримав класну закидушку від Огірі й з меж штрафного шикарно вистрілив у дальній кут – м'яч влетів у сітку, однак гол скасували через гру рукою у виконанні Імерекова на старті атаки. На 60-й же ніхто не скасував би гол Мостового з лівого краю карного майданчика, але Волинець витягнув його хитрий удар! Після цього в матчі настав невеличкий спад в активності, хоча нерв гри відчувався.

В другій половині першого тайму Десна серйозну притиснула Колос. На 75-й хвилині це могло вилитись у гол Арвеладзе з гострого кута під поперечину, але Волинець врятував. Ще за три хвилини класна атака чернігівців завершилась передачею з лівого флангу в спини захисникам під удар Мудрику – Михайло стріляв метрів з 11-ти у повній самотності, але Волинець знову врятував Колос! Здавалося, ось-ось оборона господарів трісне, але поступово вони вирівняли хід зустрічі, а у компенсований час Оріховський міг і перемогу принести – на жаль для ковалівців, Павло після подачі зі стандарту головою пробив над поперечкою.

Зрештою, у досить розвеселому матчі переможця так і не виявили. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию, після якої Десна та Колос набрали 17 і 16 очок відповідно – зараз вони посідають четверту та п'яту позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR