Металіст 1925 та Колос не змогли виявити сильнішого у поєдинку 8-го туру УПЛ. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Металіст 1925 та Колос зустрілись у битві сусідів по турнірній таблиці. Ковалівці не знали смаку перемог вже протягом 4 матчів поспіль, а от харків'яни у минулому турі здолав Зорю. Перша половина гри пройшла фактично без моментів. Демченко перед свистком на перерву втратив непоганий шанс, а Вишняку довелось міняти Цурікова на Золотова.

СК Дніпро-1 вистраждав дебютну перемогу для Максимова, здолавши Зорю – повернення лідера, який пережив зупинку серця

Ситуація не покращилась і в другому таймі. Вачіберадзе втратив м'яч у центрі поля, але Болбат ударом здалеку пробив сильно над воротами. Лише на 81 хвилині Металіст 1925 створив по-справжньому гострий момент: Жичиков навісив зі штрафного, Безуглий пробив головою та влучив у стійку. Хаос у карному майданчику так нічим і не закінчився.

Колос відповів потужним ударом Мякушка, але Мозіль впорався з пострілом у ближній кут. Воротар Металіста 1925 рятував ще раз – цього разу Безбородько підрізав м'яч у дальній кут. В підсумку, командам так і не вдалось забити до кінця гри, тож цілком логічні нулі на табло.

Шахтар не втримав перемогу над Рухом – VAR вигнав Ракицького і скасував два голи львів'ян, рятівний шедевр Слюбика