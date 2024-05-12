"Опять было нервное противостояние с максимально настроенным соперником. Снова создали себе проблемы. Открыв счет, создали еще несколько голевых моментов, однако подвела реализация. А в середине второго тайма коллективная ошибка привела к пропущенному мячу. Хорошо, что под занавес поединка вырвали победу благодаря голу Юрия Тлумака, который вышел на замену.

"Может, из него что-то и будет, но не в Карпатах": Маркевич объяснил, почему перевел 3 игроков в дубль

Поединок с ФСК Мариуполь еще раз подтвердил, что Карпатам нужно серьезное усиление. УПЛ – совсем другой уровень по сравнению с Первой лигой. Несколько дней назад я встречался с клубным руководством, передал ему список из 6 новичков, которых хотел бы видеть в команде. Просил, чтобы с этими игроками появилась определенность до 24 мая.

Относительно французского полузащитника Джареда Хасы, который выступает за Карпаты на условиях аренды, то я дал возможность ему проявить себя в матче с ФСК Мариуполь. Легионер произвел хорошее впечатление, и я бы хотел, чтобы он остался в Карпатах", – рассказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сейчас Карпаты единолично возглавляют Чемпионскую группу Первой лиги, набрав 64 очка.

Карпаты на последней минуте вырвали победу у ФСК Мариуполь и обошли Ингулец в борьбе за золото Первой лиги