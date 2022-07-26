Футболки киевской команды на сезон 2022/23 уже можно найти в продаже.

Кроме традиционной белой и синей формы, к которым привыкли болельщики Динамо, в сезоне 2022/23 киевляне будут играть еще и в желтом комплекте. Очевидно, это знак поддержки Украины, которая продолжает защищать свои земли от российского вторжения.

"Я найду эту сволочь, и мы с ним разберемся": Кополовцу подсунули номер с сексуальным подтекстом

Другой комплект остался без изменений – синие футболки с желтым элементом на воротничке. Техническим партнером киевского клуба остается New Balance. На сайте unisportstore, обнародовавшего фото формы, цена футболки составляет 84,95 евро. Белых футболок, как и их фотографий, в сети пока нет.

Отметим, что официальной презентации игровой формы на следующий сезон "бело-синие" пока не анонсировали.

Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?