Колос презентував третій комплект форми – оригінальний колір до 10-річчя клубу
15:43 - Читать на русском
Ковалівці показали останній, третій комплект обмундирування на сезон 2022/23.
Колос представив третій комплект форми у своїх соцмережах. Ігрова футболка виконана у м‘ятному кольорі.
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Обмундирування присвячене 10-річчю клубу, про що свідчить напис "FC Kolos. 10 Years". Технічним спонсором виступила компанія Nike.
Нагадаємо, новий сезон Колос відкриватиме домашнім матчем проти Кривбаса. Початок зустрічі о 17:00.
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