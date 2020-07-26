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Колос получил дополнительные премиальные за победу над СК Днепр-1 – СМИ рассекретило сумму

21:23 - Читати українською
Колос получил дополнительные премиальные за победу над СК Днепр-1 – СМИ рассекретило сумму
ФК Колос

Выход в финал плей-офф УПЛ за Лигу Европы принес хорошие премиальные для игроков Колоса.

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

Ковалевский Колос накануне обыграл СК Днепр-1 со счетом 4:1 и в решающем матче за право представлять Украину в еврокубках сразится с Мариуполем.

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Как стало известно Meta-ratings, в матче против днепрян команда Руслана Костышина была дополнительно мотивирована финансовым стимулом, который был обещан команде за победу над СК Днепр-1. В итоге Колос выиграл, а руководство клуба премировало команду суммой в размере почти 200 000 долларов.

Напомним, что решающий матч за путевку в квалификацию Лиги Европы между Колосом и Мариуполем состоится 29 июля в Киеве на НСК Олимпийский.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

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Колос Колос Колос - СК Днепр-1
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