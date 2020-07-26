Колос получил дополнительные премиальные за победу над СК Днепр-1 – СМИ рассекретило сумму

Выход в финал плей-офф УПЛ за Лигу Европы принес хорошие премиальные для игроков Колоса.

Ковалевский Колос накануне обыграл СК Днепр-1 со счетом 4:1 и в решающем матче за право представлять Украину в еврокубках сразится с Мариуполем.

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Как стало известно Meta-ratings, в матче против днепрян команда Руслана Костышина была дополнительно мотивирована финансовым стимулом, который был обещан команде за победу над СК Днепр-1. В итоге Колос выиграл, а руководство клуба премировало команду суммой в размере почти 200 000 долларов.

Напомним, что решающий матч за путевку в квалификацию Лиги Европы между Колосом и Мариуполем состоится 29 июля в Киеве на НСК Олимпийский.

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