toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Колос отримав додаткові преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 – ЗМІ розсекретив суму

21:23 - Читать на русском
Колос отримав додаткові преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 – ЗМІ розсекретив суму
ФК Колос

Вихід у фінал плей-офф УПЛ за Лігу Європи приніс хороші преміальні для гравців Колоса.

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

Ковалівський Колос напередодні обіграв СК Дніпро-1 з рахунком 4:1 і у вирішальному матчі за право представляти Україну в єврокубках битиметься з Маріуполем.

УПЛ назвала місце і час фіналу плей-офф за Лігу Європи

Як стало відомо Meta-ratings, в матчі проти дніпрян команда Руслана Костишина була додатково мотивована фінансовим стимулом, який був обіцяний команді за перемогу над СК Дніпро-1. У підсумку Колос виграв, а керівництво клубу преміювало команду сумою в розмірі майже 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, що вирішальний матч за путівку в кваліфікацію Ліги Європи між Колосом і Маріуполем відбудеться 29 липня в Києві на НСК Олімпійський.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

blog_ava
"Іди, бл**ь, з ним в джокер зіграй, клоун", – Мілевський знищив Бойка за підтримку Луческу
10:25
25264
Теги
Колос Колос Колос - СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Ювентус
22:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук