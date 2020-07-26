Колос отримав додаткові преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 – ЗМІ розсекретив суму

Вихід у фінал плей-офф УПЛ за Лігу Європи приніс хороші преміальні для гравців Колоса.

Ковалівський Колос напередодні обіграв СК Дніпро-1 з рахунком 4:1 і у вирішальному матчі за право представляти Україну в єврокубках битиметься з Маріуполем.

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Як стало відомо Meta-ratings, в матчі проти дніпрян команда Руслана Костишина була додатково мотивована фінансовим стимулом, який був обіцяний команді за перемогу над СК Дніпро-1. У підсумку Колос виграв, а керівництво клубу преміювало команду сумою в розмірі майже 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, що вирішальний матч за путівку в кваліфікацію Ліги Європи між Колосом і Маріуполем відбудеться 29 липня в Києві на НСК Олімпійський.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи