Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

Букмекери не надавали переваги Колосу чи СК Дніпро-1 у матчі плей-офф УПЛ, але низка експертів та коментатори доводили, що колектив Дмитра Михайленка є фаворитом. Схоже, це завело скромних ковалівців, адже початок зустрічі був за ними – вже на 2-й хвилині Смирний виграв єдибноборство у Логінова й пробив з розвороту в лівий нижній кут, змусивши Кліщука вступати у гру. СК Дніпро-1 відповів кількома атаками, але тільки відкривався під контрвипади суперника. Аж 14-й хвилині гості створили свій перший момент: Адамюк при кутовому відклеївся від захисника й головою пробив під дальню стійку – Волинець парирував.

Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

Колос натяк зрозумів, перемкнувшись з гри другим номером до агресивної роботи на чужій половині. На 16-й хвилині це вилилось в слабенький удар головою у виконанні Смирного, на 17-й Лисенко з-за меж штрафного вистрілив повз правий кут, а на 22-й ковалівці відкрили рахунок – це Оріховський уникнув офсайду й замкнув шикарний навіс Антюха, спрямувавши м'яч під ліву стійку. Ще за дві хвилини Колос шокував СК Дніпро-1 другим голом: Морозко виконав блискучу діагональ у вузьку зону між Логіновим і Цуріковим точно на Антюха, який одразу ж пробив метрів з 20-ти – точнісінько в лівий нижній кут!

Колос міг і добити суперника, однак удар Антюха з лінії карного майданчика на 27-й хвилині влучив у партнера, а постріл Морозка з дистанції на 28-й не став проблемою для Кліщука. Після цього гості відступили, почавши грати по рахунку. СК Дніпро-1 перехопив ініціативу, але значної кількості моментів з гри в останній третині першого тайму створити так і не вдалося. Лише на 38-й хвилині підопічні Дмитра Михайленка мали реальну можливість відквитати один гол – це Коркішко пробив зі штрафного з гострого кута в стилі Чалханоглу, однак м'яч пролетів поруч з дальньою дев'яткою. Зрештою, перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Колоса.

По перерві Дмитро Михайленко зробив подвійну заміну, замість Коркішка та Ді Франко кинувши у бій Кравченка й Тейлора. Цей хід спрацював вже через дві хвилини після початку другого тайму: Тейлор переграв Ємця на правому краю штрафного й подав на лівий, Супряга головою пробив у стійку, а від неї м'яч влетів у Волинця, закотившись у ворота – 2:1. Втім, вже на 50-й хвилині Колос відновив свою перевагу завдяки помилці Кліщука: голкіпер гостей вийшов з воріт на перехоплення подачі з флангу й не дотягнувся до неї, внаслідок чого Антюх переправив м'яч у порожні ворота – 3:1. Руслан Костишин одразу ж зняв з гри Задою, випустивши свіжого центрбека Петрова.

В середині другого тайму Колос почав захищати рахунок, грамотно збиваючи темп дрібними фолами. Навіть після виходу Булеци на 60-й хвилині нічого небезпечнішого за низку кутових біля воріт ковалівців не виникало. Згадати можна тільки вихід Хобленка віч-на-віч з ударом, який на 69-й хвилині потягнув голкіпер, однак там вся група атаки СК Дніпро-1 опинилася в офсайді. Було також вривання Тейлора на 71-й, після якого Лукас впав – Монзуль замість сумнівного пенальті призначила черговий кутовий. Після навісу з нього пішла скидка на дальню стійку, але в останню мить її вибив Петров. Колос огризнувся на 76-й контратакою з пострілом Бондаренка з лівої половини карного майданчика – м'яч пролетів над воротами! Цуріков на 78-й відповів неточним дальнім ударом.

На 80-й СК Дніпро-1 ледь не пропустив четвертий гол внаслідок контратаки правим флангом з прострілом Антюха на лінію штрафного та потужним пострілом Смирного, але м'яч пролетів над поперечкою. Підопічні Дмитра Михайленка ледь не покарали за марнотратсво на 82-й хвилині, коли Булеца увірвався на лівий край карного майданчика й викотив пас на Тейлора, однак Лукас з близької дистанції пробив кудись в бік від воріт. Це був останній момент знесиленого СК, а на 87-й хвилині Колос поставив крапку у зустрічі: Парамонов вибив м'яч з-під суперника на лінії власного штрафного, після чого Морозко розігнав контратаку з ударом Євгена з лінії штрафного суперника – м'яч рикошетом пролетів над Кліщуком! 4:1.

Зрештою, свисток Катерини Монзуль зафіксував розгромну перемогу Колоса. Ковалівці стали першим фіналістом плей-офф УПЛ за вихід у єврокубки – їхнім суперником стане переможець матчу між Олександрією та Маріуполем. Фінал буде проведений на НСК Олімпійський 29 липня.

"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі