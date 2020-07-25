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Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

18:52 - Читать на русском
Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи
Колос – СК Дніпро-1: звіт матчу плей-офф УПЛ

СК Дніпро-1 у поєдинку плей-офф УПЛ під дощем на НСК Олімпійський зазнав нищівної поразки від Колоса.

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

Букмекери не надавали переваги Колосу чи СК Дніпро-1 у матчі плей-офф УПЛ, але низка експертів та коментатори доводили, що колектив Дмитра Михайленка є фаворитом. Схоже, це завело скромних ковалівців, адже початок зустрічі був за ними – вже на 2-й хвилині Смирний виграв єдибноборство у Логінова й пробив з розвороту в лівий нижній кут, змусивши Кліщука вступати у гру. СК Дніпро-1 відповів кількома атаками, але тільки відкривався під контрвипади суперника. Аж 14-й хвилині гості створили свій перший момент: Адамюк при кутовому відклеївся від захисника й головою пробив під дальню стійку – Волинець парирував.

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Колос натяк зрозумів, перемкнувшись з гри другим номером до агресивної роботи на чужій половині. На 16-й хвилині це вилилось в слабенький удар головою у виконанні Смирного, на 17-й Лисенко з-за меж штрафного вистрілив повз правий кут, а на 22-й ковалівці відкрили рахунок – це Оріховський уникнув офсайду й замкнув шикарний навіс Антюха, спрямувавши м'яч під ліву стійку. Ще за дві хвилини Колос шокував СК Дніпро-1 другим голом: Морозко виконав блискучу діагональ у вузьку зону між Логіновим і Цуріковим точно на Антюха, який одразу ж пробив метрів з 20-ти – точнісінько в лівий нижній кут!

Колос міг і добити суперника, однак удар Антюха з лінії карного майданчика на 27-й хвилині влучив у партнера, а постріл Морозка з дистанції на 28-й не став проблемою для Кліщука. Після цього гості відступили, почавши грати по рахунку. СК Дніпро-1 перехопив ініціативу, але значної кількості моментів з гри в останній третині першого тайму створити так і не вдалося. Лише на 38-й хвилині підопічні Дмитра Михайленка мали реальну можливість відквитати один гол – це Коркішко пробив зі штрафного з гострого кута в стилі Чалханоглу, однак м'яч пролетів поруч з дальньою дев'яткою. Зрештою, перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Колоса.

По перерві Дмитро Михайленко зробив подвійну заміну, замість Коркішка та Ді Франко кинувши у бій Кравченка й Тейлора. Цей хід спрацював вже через дві хвилини після початку другого тайму: Тейлор переграв Ємця на правому краю штрафного й подав на лівий, Супряга головою пробив у стійку, а від неї м'яч влетів у Волинця, закотившись у ворота – 2:1. Втім, вже на 50-й хвилині Колос відновив свою перевагу завдяки помилці Кліщука: голкіпер гостей вийшов з воріт на перехоплення подачі з флангу й не дотягнувся до неї, внаслідок чого Антюх переправив м'яч у порожні ворота – 3:1. Руслан Костишин одразу ж зняв з гри Задою, випустивши свіжого центрбека Петрова.

В середині другого тайму Колос почав захищати рахунок, грамотно збиваючи темп дрібними фолами. Навіть після виходу Булеци на 60-й хвилині нічого небезпечнішого за низку кутових біля воріт ковалівців не виникало. Згадати можна тільки вихід Хобленка віч-на-віч з ударом, який на 69-й хвилині потягнув голкіпер, однак там вся група атаки СК Дніпро-1 опинилася в офсайді. Було також вривання Тейлора на 71-й, після якого Лукас впав – Монзуль замість сумнівного пенальті призначила черговий кутовий. Після навісу з нього пішла скидка на дальню стійку, але в останню мить її вибив Петров. Колос огризнувся на 76-й контратакою з пострілом Бондаренка з лівої половини карного майданчика – м'яч пролетів над воротами! Цуріков на 78-й відповів неточним дальнім ударом.

На 80-й СК Дніпро-1 ледь не пропустив четвертий гол внаслідок контратаки правим флангом з прострілом Антюха на лінію штрафного та потужним пострілом Смирного, але м'яч пролетів над поперечкою. Підопічні Дмитра Михайленка ледь не покарали за марнотратсво на 82-й хвилині, коли Булеца увірвався на лівий край карного майданчика й викотив пас на Тейлора, однак Лукас з близької дистанції пробив кудись в бік від воріт. Це був останній момент знесиленого СК, а на 87-й хвилині Колос поставив крапку у зустрічі: Парамонов вибив м'яч з-під суперника на лінії власного штрафного, після чого Морозко розігнав контратаку з ударом Євгена з лінії штрафного суперника – м'яч рикошетом пролетів над Кліщуком! 4:1.

Зрештою, свисток Катерини Монзуль зафіксував розгромну перемогу Колоса. Ковалівці стали першим фіналістом плей-офф УПЛ за вихід у єврокубки – їхнім суперником стане переможець матчу між Олександрією та Маріуполем. Фінал буде проведений на НСК Олімпійський 29 липня.

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