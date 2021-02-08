Ковалевский клуб усилился Вячеславом Чурко, который не получает игровой практики в Шахтере.

Атакующий полузащитник "горняков" Вячеслав Чурко стал четвертым новичком Колоса в зимнее трансферное окно, утверждает Динамомания. Условия перехода пока неизвестны, а трансфер официально еще не подтвержден.

Колос опубликовал официальное заявление об отчислении Селезнева

27-летний вингер прошлый сезон провел в Мариуполе, а в УПЛ 2020/21 выступал только за молодежную команду Шахтера. Также Колос готовит официальное решение касательно Евгения Селезнева, который ранее покинул расположение команды в Турции. Ориентировочно оно будет обнародовано 11 февраля, утверждает Meta-ratings.

Напомним, первый матч в УПЛ Колос проведет 13 числа против Шахтера. После 13-ти туров команда Руслана Костышина занимает 6 место в турнирной таблице.

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