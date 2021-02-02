"Вчера интернет-ресурсы взорвались новостью об отчислении Евгения Селезнева из нашего клуба. Чтобы прекратить спекуляции и слухи по этому поводу, сообщаем следующее: Евгений Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах.

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В контрольной игре с брестским Рухом, которая состоялась 31 января в г. Белек, Селезнев не участвовал. В тот же день он вылетел в Киев. Больше информации и комментарии руководства клуба по поводу этой ситуации ожидайте на нашем сайте в ближайшее время", – говорится в заявлении Колоса.

Напомним, внезапный уход Селезнева связывают с очередным нарушением режима, которое переполнило чашу терпения тренера ковалевцев Руслана Костышина.

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