Ковалівський клуб підсилився В'ячеславом Чурком, який не отримує ігрової практики в Шахтарі.

Атакувальний півзахисник "гірників" В'ячеслав Чурко став четвертим новачком Колоса в зимове трансферне вікно, стверджує Динамоманія. Умови переходу наразі невідомі, а трансфер офіційно ще не підтверджений.

Колос опублікував офіційну заяву щодо відрахування Селезньова

27-річний вінгер минулий сезон провів у Маріуполі, а в УПЛ 2020/21 виступав лише за молодіжну команду Шахтаря. Також Колос готує офіційне рішення щодо Євгена Селезньова, який раніше покинув розташування команди в Туреччині. Орієнтовно воно буде оприлюднене 11 лютого, стверджує Meta-ratings.

Нагадаємо, перший матч в УПЛ Колос проведе 13 числа проти Шахтаря. Після 13-ти турів команда Руслана Костишина посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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