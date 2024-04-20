"Матч против Ворсклы – последний для Вишняка в Колосе? Вы серьезно? Хорошо, что не футбол с подводной лодки написал это (информация появилась в Telegram-канале "Футбол с вертолета", – прим.).

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Это розыгрыш? Я никаких Telegram-каналов не читаю. Вокруг любого клуба, который проходит через кризисные моменты, есть много неприятных слухов. У Колоса есть главный тренер, которому мы доверяем. У нас лучший клуб и лучший президент.

Ярослав Васильевич является главным тренером Колоса. Смешно даже об этом говорить. У нас есть доверие к Вишняку. Что будет завтра? Никто не знает. А что если все орки сдохнут и война закончится?" – сказал Генинсон в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Колос провалил вторую часть сезона, одержав в 7 матчах одну победу, одну ничью и потерпев 5 поражений. После 24-х туров команда идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатой, набрав 25 очков.

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