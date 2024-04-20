В рамках 25-го тура УПЛ 2023/24 Черноморец сыграет с Кривбассом, а Ворскла принимает Колос. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Кривбасс

Черноморец продолжает балансировать в середине таблицы, чередуя успешные и неудачные матчи. Проиграли Вересу (0:1), разгромили Полесье (4:1), сами потерпели разгром от Шахтера (1:4), затем переиграли Александрию (3:2) – и сгорели Заре (0:1). Уровень футбол одесситов прыгает точно так же, как и результаты. Вот такие они, нынешние "моряки".

Кривбасс же начинает регрессию к среднему. После серии побед в ничейных матчах команда довела свой оверперфоманс до 11 очков – то есть, подопечные Юрия Вернидуба должны были набрать на 11 баллов меньше, чем говорит статистика. Впрочем, в предыдущих двух турах криворожане расписали "мировые" с Ворсклой и Рухом, причем полтавчан они точно должны были бить.

Как следствие, коллектив опустился на третью позицию, отстав на три пункта от Динамо и на семь – от Шахтера. При этом гранды имеют матч в запасе. Последние надежды на чемпионство развеялись, да и о ЛЧ уже мечтать не приходится. Надо защищать бронзу, на которую претендует СК Днепр-1 с 4-очковым отставанием.

Кадровая ситуация

Травмированные: – Аду (под вопросом), Якимец

Дисквалифицированные: Бескоровайный (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Кривбасс

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Лунев, Соса – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – Кривбасс не проиграет

Трудно делать прогнозы во встрече столь предсказуемых коллективов? У Черноморца даже результативность прыгает от 0 до 4 за тур, а Кривбасс побеждает в ничейных поединках, чтобы потерять очки в победных. Тем не менее, подопечные Юрия Вернидуба весной не знают поражений (Шахтер стал исключением) – и по игре чувствуется, что у команды есть запас прочности.

Ставим на непроигрыш гостей.

Ворскла – Колос

Полтавчане имеют 4 матча подряд без побед в УПЛ, но за такую серию не стыдно. Команда при равной игре уступила Александрии, очень круто выглядела в первом тайме против Динамо, мало что позволяла Шахтеру и сдержала Кривбасс. Зато на этом отрезке удалось выйти в финал Кубка, где снова придется встретиться с "горняками" – и после последней встречи с ними интрига возросла.

Ворскле не хватает класса и кадров, но в целом работа Сергея Долганского заслуживает награды. В очень сложных условиях он не допустил развала команды, поставил свою тактику (осторожные владения без прессинга) и поднял эффективность игры – в частности, у "зелено-белых" стало меньше низких потерь. Полтавчан нельзя назвать простым соперником.

И это очень плохо для Колоса, а особенно – для Ярослава Вишняка. Согласно инсайду ТаТоТаке, коучу ковалевцев дали последний шанс. Тренер должен исправить ситуацию за два матча, причем первых из них он уже проиграл Полесью. Между тем, безвыигрышная серия "хлеборобов" достигла шести туров, то есть команда победила только в первом из весенних поединков.

Ярослав Вишняк в прессе довольно убедительно объяснял, что причина неудач в сезоне не только в нем. Были проблемы с травматичностью и восстановлением лидеров, и с календарем – пришлось сыграть с Шахтером, Кривбассом и СК Днепр-1. Причем в первых двух поединках Колос выглядел более чем достойно. Посмотрим, как будут выглядеть сейчас, но удержать свое кресло тренеру будет очень тяжело.

Кадровая ситуация

Травмированы: Чеснаков, Скляр (Ворскла)

Дисквалифицированные: Крупский (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Колос

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко – Челядин, Сиссоко – Кане, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Топалов – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Очень трудно делать прогноз на этот матч. Мы и не рекомендуем этого делать. Здесь все решит рандом.

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