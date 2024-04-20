"Матч проти Ворскли – останній для Вишняка у Колосі? Ви серйозно? Добре, що не футбол з підводного човна написав це (інформація з'явилась у Telegram-каналі "Футбол з вертольоту", – прим.).

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Це розіграш? Я жодних Telegram-каналів не читаю. Навколо будь-якого клубу, який проходить через кризові моменти, є багато неприємних чуток. У Колоса є головний тренер, якому ми довіряємо. У нас найкращий клуб та найкращий президент.

Ярослав Васильович є головним тренером Колоса. Смішно навіть про це говорити. У нас є довіра до Вишняка. Що буде завтра? Ніхто не знає. А що як всі орки здохнуть і війна закінчиться?" – сказав Генінсон у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Колос провалив другу частину сезону, здобувши у 7 матчах одну перемогу, одну нічию і зазнавши 5 поразок. Після 24-х турів команда йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятою, набравши 25 очок.

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