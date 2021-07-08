Хавбек Богдан Мышенко решил разорвать контракт с Александрией по обоюдному согласию, сообщает Footboom. Transfermarkt уже подтвердил уход футболиста из клуба.

Защитник Шахтера перешел в Ворсклу, – журналист

Отметим, что это уже 9 игрок, который покинул клуб в текущее трансферное окно. До этого Александрию покинули Пашаев, Панькив, Гречишкин, Лучкевич, Банада, Ситало, Гордиенко и Бондаренко.

К слову, Мишенко присоединился к александрийцев в январе 2020 года. В прошлом сезоне Богдан провел 15 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна – потенциальные новички в огне