Александрия отпустила очередного игрока, – СМИ
13:27 - Читати українською
Руководство Александрии продолжает чистку состава команды.
Хавбек Богдан Мышенко решил разорвать контракт с Александрией по обоюдному согласию, сообщает Footboom. Transfermarkt уже подтвердил уход футболиста из клуба.
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Отметим, что это уже 9 игрок, который покинул клуб в текущее трансферное окно. До этого Александрию покинули Пашаев, Панькив, Гречишкин, Лучкевич, Банада, Ситало, Гордиенко и Бондаренко.
К слову, Мишенко присоединился к александрийцев в январе 2020 года. В прошлом сезоне Богдан провел 15 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив гол и 2 ассиста.
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